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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 19. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 19. hafta zirve yarışında bu akşam haftanın maçında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

25.01.2020 - 22:03 | Güncelleme:
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı şampiyonluk yarışında büyük öneme sahipti. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR18124237172040
2.FENERBAHÇE A.Ş.19114438211737
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK19106336201636
4.TRABZONSPOR A.Ş.18105341192235
5.AYTEMİZ ALANYASPOR19105438182035
6.GALATASARAY A.Ş.188642516930
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.189362824430
8.GÖZTEPE A.Ş.187562220226
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR186663326724
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.196672631-524
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.187291927-823
12.YUKATEL DENİZLİSPOR186482025-522
13.GENÇLERBİRLİĞİ195682934-521
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR184681624-818
15.KASIMPAŞA A.Ş.1943122742-1515
16.ANTALYASPOR A.Ş.1835101536-2114
17.MKE ANKARAGÜCÜ1927101636-2013
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1925121848-3011

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

24.01.2020 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ1 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

 

25.01.2020 14:00 HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

25.01.2020 17:00 KASIMPAŞA A.Ş.1 - 2AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

25.01.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.- 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

26.01.2020 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. 

 

26.01.2020 16:00 GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

26.01.2020 19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. 

 

27.01.2020 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

27.01.2020 20:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. 
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