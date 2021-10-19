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Süper Lig puan durumu 19 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 9. hafta puan durumu

Süper Lig puan durumu 9. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçta Alanyaspor evinde Kayserispor'u 6-3 yenmesini bildi. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları

19.10.2021 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 19 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 9. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig 9. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 9 6 3 0 19 9 10 21
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19
3.FENERBAHÇE A.Ş. 9 6 1 2 13 9 4 19
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 18 11 7 17
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17
6.GALATASARAY A.Ş. 9 5 2 2 14 12 2 17
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17
8.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 9 3 3 3 14 14 0 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 3 2 4 11 13 -2 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 3 0 6 11 12 -1 9
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9
17.GÖZTEPE A.Ş. 9 2 2 5 9 13 -4 8
18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8
19.KASIMPAŞA A.Ş. 9 1 3 5 9 14 -5 6
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 0 1 8 6 21 -15 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.10.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.10.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.10.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16.10.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 2 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17.10.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GÖZTEPE A.Ş.

17.10.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17.10.2021 16:00 ALTAY 0 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.10.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

18.10.2021 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 6 - 3 YUKATEL KAYSERİSPOR

18.10.2021 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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