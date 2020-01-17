17 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 17 Ocak 2020! Süper Lig 18. hafta fikstürü ve puan durumu

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun ikinci devresinin bugün başlaması ile birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Haftanın karşılaşması ise ilk devreyi lider bitiren Sivaspor ile Beşiktaş arasında olacak. İşte 17 Ocak 2020 TFF Süper Lig puan durumu ve fikstürü

17.01.2020 - 21:58 | Güncelleme:
Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in bugün başlayan ikinci devresinde oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam Ankaragücü - Konyaspor karşı karşıya geldi. Bu hafta gözlerin çevrili olduğu karşılaşma ise 19 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Sivaspor maçı olacak. TFF Süper Lig 18. maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 18. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR17114235161937
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1796232171533
3.TRABZONSPOR A.Ş.1795335191632
4.FENERBAHÇE A.Ş.1794434211331
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.179352722530
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1785431161529
7.GALATASARAY A.Ş.177642315827
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1766532221024
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.176652628-224
10.GÖZTEPE A.Ş.176561920-123
11.YUKATEL DENİZLİSPOR176471923-422
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.176291727-1020
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR184681624-818
15.KASIMPAŞA A.Ş.1743102634-815
16.ANTALYASPOR A.Ş.173591533-1814
17.MKE ANKARAGÜCÜ1826101535-2012
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1724111642-2610

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR

18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çam ormanlarının arasında gizli!
Çam ormanlarının arasında gizli!
Kışın ortasında deniz tatili
Kışın ortasında deniz tatili
Sırtından vurarak öldürmüştü! Yıllar önce söyledikleri ortaya çıktı
Sırtından vurarak öldürmüştü! Yıllar önce söyledikleri ortaya çıktı
Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf!
Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf!
En fazla zarar eden lig: Süper Lig!
En fazla zarar eden lig: Süper Lig!
Süper Lig ailesi, Külliye'de
Süper Lig ailesi, Külliye'de
"Ligde sürpriz olabilir"
Gol ortalamasında Süper Lig ikinci
Gol ortalamasında Süper Lig ikinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X