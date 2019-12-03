Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından gündem olan penaltı ihlali konusunda BeIN Sports'tan çarpıcı bir rapor geldi. Penaltıları tek tek inceleyen yayıncı kuruluş BeIN Sports, şimdiye kadar atılan 47 penaltıyla ilgili istatistikleri açıkladı.

Habere göre; Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'inde futbolcular, 25'inde kaleciler ihlal yaptı. Hem kaleci hem de futbolcuların doğru pozisyon almadığı 20 pozisyon tespit edilirken sadece 16 penaltının nizami olduğu belirtildi. Hakemlerin 31 tekrar edilmesi gereken penaltıdan sadece 2'sini tekrar ettirdiği de duyuruldu.

BeIN Manşet programında bu raporu yorumlayan Mehmet Demirkol, Süper Lig'de 47+2 penaltı kullanılmış. Tekrarlanması gereken 31 penaltı var. Sadece 2 penaltı tekrarlanmış. İddiam şu; Fenerbahçe golü atmasaydı, bu penaltı da tekrarlanmayacaktı" diye konuştu.