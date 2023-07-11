Süper Lig'in isim sponsoru belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, imza töreni, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.