Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor!

Süper Lig'de sezonun ilk 10 haftası geride kalırken istediğini bulamayan Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği teknik direktör değişikliğine gitti.

Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu.

Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşdemir yönetiminde girdi. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının 3-0'lık skorlarla kaybedilmesinden sonra tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, puansız son sırada aldığı Gaziantep FK'nin başında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, 10. haftayı 17 puanla 6. sırada kapattı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE, BİRER GÜN ARAYLA TEKNİK ADAMLARINI GÖNDERDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa kupası elemelerinde istediği sonuçları alamadı. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona giren Fenerbahçe ise hem Süper Lig hem de Avrupa kupaları elemelerinde beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig'deki tek maçı kazanan Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Solskjaer'in yerine Türk futbolunun efsane futbolcularından ve Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligdeki 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin başına ise İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco geçti. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün liderliğinde ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.