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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Süper Lig'den 1. Lig'e kiralandı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Süper Lig'den 1. Lig'e kiralandı

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ikas Eyüpspor, defans oyuncusu Fethi Özer'i 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:06
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ikas Eyüpspor ile Fethi Özer'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." denildi.

        Kariyerine Göztepe altyapısında başlayan 28 yaşındaki Fethi Özer, daha sonra Tire 1922, Sarıyer, Hacettepe, Fethiyespor, Boluspor ve Eyüpspor'da forma giydi.

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