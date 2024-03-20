Süper Lig'de zirvede: Galatasaray savunması duvar ördü!
Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 30 lig maçında kalesinde 20 gol görerek bu alanda zirvede yer aldı
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Galatasaray, lige verilen milli araya 81 puanla liderlik koltuğunda girdi.
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Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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Okan Buruk'un ekibi, 30 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü.
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Sarı kırmızılılar, bu istatistiğiyle diğer ekiplerin önünde zirvede yer aldı.
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Okan Buruk'un öğrencileri, 11 mücadelede birer, 3 maçta ikişer ve 1 karşılaşmada ise 3 gol yedi.
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Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı.
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Gol yenmeyen karşılaşmaların 6'sında stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yer aldı.
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Davinson Sanchez ile Victor Nelsson, 4 mücadelede rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.
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Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez tandemi de iki maçta kaleyi gole kapattı.
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın; Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim ile partner olduğu 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
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Galatasaray, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987 - 1988'dan bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.
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Sarı kırmızılılar, daha önce 1992 - 1993 sezonunda Karl Heinz Feldkamp yönetiminde 30 maçta kalesinde 21 gol görmüştü.
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