16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig bu sezon çekişmeli maçlara sahne olurken, liderlik yarışı da kıyasıya devam ediyor. Ligde geride kalan 11 haftada 3 büyüklerden sadece Fenerbahçe lider konuma geçti. Anadolu takımları da bu sezon üst sıraları zorladı. Alanyaspor ile Sivasspor geride kalan haftalarda liderlik koltuğuna oturan Anadolu takımları oldu.
Ligin ilk iki haftasını Fenerbahçe zirvede kapatırken, üçüncü haftadan onuncu haftaya kadar Alanyaspor koltuğu kaptırmadı. Son hafta Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle Sivasspor ligin yeni lideri oldu.
DÜŞME HATTINDA EN ÇOK GENÇLERBİRLİĞİ KALDI
Ligin üst sıralarının yanı sıra alt sıralar da bir hayli hareketli geçiyor. 11. haftanın ardından şu an son üç sırada Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Kayserispor bulunuyor. Geride kalan haftalarda 9 takım düşme hattı içerisinde yer aldı. Bu takımlar arasında Gençlerbirliği bu korkuyu en çok yaşayan ekip konumunda bulunurken, Beşiktaş ile Başakşehir de bu takımlar arasında oldu.
Başkent ekibi 11 haftanın 10'unda ateş hattında yer aldı. Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan Ankara temsilcisinde 10. haftada teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu geçti. Gençlerbirliği'nin ardından düşme hattında en çok yer alan ekip ise Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar burada 7 hafta kaldı. Kayseri takımı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile başladığı ligde Karaman ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Samet Aybaba anlaştı. Aybaba ile de yolları ayıran Kayserispor, son olarak takımı Bülent Uygun'a emanet etti.
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