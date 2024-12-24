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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:53
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        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

        - Hatayspor - Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir'e sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir'e kırmızı kart gösterdi.

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