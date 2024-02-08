Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 08.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:23
- 1
İSTANBULSPOR - 3000
- 2
KONYASPOR - 1000
- 3
SİVASSPOR - 1000
-
- 4
PENDİKSPOR - 1000
- 5
GAZİANTEP FK - 1000
- 6
HATAYSPOR - 750
-
- 7
F.KARAGÜMRÜK - 750
- 8
SAMSUNSPOR - 500
- 9
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
-
- 10
BAŞAKŞEHİR - 500
- 11
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
- 12
ANTALYASPOR - 250
-
- 13
KASIMPAŞA - 250
- 14
KAYSERİSPOR - 150
- 15
ALANYASPOR - 150
-
- 16
ADANA DEMİRSPOR - 100
- 17
TRABZONSPOR - 50
- 18
BEŞİKTAŞ - 50
-
- 19
GALATASARAY - 1.80
- 20
FENERBAHÇE - 1.75