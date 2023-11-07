Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte favori takım takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 07.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:28
- 1
İSTANBULSPOR - 1000
- 2
PENDİKSPOR - 1000
- 3
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 4
HATAYSPOR - 750
- 5
SAMSUNSPOR - 500
- 6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
-
- 7
KARAGÜMRÜK - 500
- 8
KONYASPOR - 500
- 9
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
-
- 10
ANTALYASPOR - 250
- 11
KASIMPAŞA - 250
- 12
BAŞAKŞEHİR - 250
-
- 13
SİVASSPOR - 150
- 14
KAYSERİSPOR - 150
- 15
ALANYASPOR - 150
-
- 16
ADANA DEMİRSPOR - 50.00
- 17
TRABZONSPOR - 50.00
- 18
BEŞİKTAŞ - 35.00
-
- 19
FENERBAHÇE - 1.85
- 20
GALATASARAY - 1.75