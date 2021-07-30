Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2021/2022 sezonunun ilk 3 haftasının programını açıkladı. Sezon 13 Ağustos Cuma günü 20.30'da Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak.

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