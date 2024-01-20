Süper Lig'de ilginç anlar: 9 dakika VAR kararı beklendi!

Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki maçta ilginç bir an yaşandı.

Alanyaspor, 69. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Efecan Karaca ile durumu 1-1 yaptı.

Efecan Karaca'nın bu golü ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.