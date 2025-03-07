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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:09
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

        Cuma

        20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

        8 Mart Cumartesi

        13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

        16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

        9 Mart Pazar

        13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

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        16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

        16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

        20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

        10 Mart Pazartesi

        20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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