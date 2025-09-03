Habertürk
        Süper Lig'de ertelenen maçların tarihi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ertelenen maçların tarihi açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden kulüplerin, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 18:44 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:46
        Ertelenen maçların tarihi açıklandı!
        TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir müsabakaları ile 3. haftada oynanması gereken Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. 1. haftada oynanması gereken Kayserispor - Beşiktaş müsabakası ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

        Ligin 3. haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

