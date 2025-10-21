Habertürk
    Takipde Kalın!
        Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:41
        Erteleme maçlarının hakemleri açıklandı!
        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

        Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:

        21 Ekim Çarşamba

        20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün

        20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

