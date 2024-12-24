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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig 2025 ocak ayı ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlıyor?

        Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta, takımlar ara transfer dönemi için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve performans düşüşleri nedeniyle sıkıntı yaşayan ekipler, devre arasında kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle şampiyonluk yarışı veren takımlar için bu dönem, stratejik hamlelerin yapıldığı bir fırsat olarak görülüyor. Taraftarların gözü ise transfer sezonu başlangıç tarihinde. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:36
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        • 1

          2024-2025 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ederken, gözler ara transfer dönemine çevrildi. Takımlar, sezonun ilk yarısında yaşanan eksiklikleri kapatmak ve şampiyonluk hedeflerini diri tutmak için harekete geçti. Özellikle sakatlıklar ve formsuzluklarla mücadele eden ekipler, devre arasında yeni transferlerle sahaya daha güçlü dönmeyi planlıyor. Taraftarlar ise takımlarının yapacağı hamleleri sabırsızlıkla bekliyor. Peki, ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

        • 3

          SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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