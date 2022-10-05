Süper Lig'de 8. haftanın panoraması

Süper Lig'de oynadıkları 8'er maç sonucunda 17'şer puan toplayan Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve Galatasaray, Medipol Başakşehir'i takip etti.

Ligde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek namağlup şekilde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, bir maç eksiği olmasına rağmen hanesine yazdırdığı 17 puan sonucunda averajla liderlik koltuğuna oturdu.