Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
17 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 MAYIS PAZAR
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan