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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:52
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        Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

        TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig'de 33. haftada görev yapacak hakemler şöyle:

        19 Nisan Cuma

        20.00: Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

        20 Nisan Cumartesi

        13.30: İstanbulspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

        16.00: TÜMOSAN Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

        19.00 Yılport Samsunspor - Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan

        19.00 Mondihome Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

        21 Nisan Pazar

        13.30: RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

        19.00: Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

        19.00: Galatasaray - Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

        19.00: Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

        22 Nisan Pazartesi

        20.00: EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

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