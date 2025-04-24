Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

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25 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor19.00 Bodrum FK - Samsunspor19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor16.00 Konyaspor - Adana Demirspor19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor19.00 Eyüpspor - Galatasaray

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir