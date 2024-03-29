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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: Halil Umut Meler'e maç yok - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

        Süper Lig'de 31. hafta maçında orta hakemlik yapacak isimler açıklandı. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:43
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        Halil Umut Meler'e maç yok
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        Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        2 Nisan Salı:

        17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

        20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

        20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

        20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

        3 Nisan Çarşamba:

        17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

        20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

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        20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

        4 Nisan Perşembe:

        20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

        20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

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