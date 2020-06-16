Koronavirüs arasının ardından Süper Lig, tüm heyecanıyla geri döndü. Zirvede Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazanarak başlarken Galatasaray kabus gibi bir gecenin ardından belki de şampiyonluğa elveda dedi. İşte Süper Lig'de 27. haftanın röntgeni

Koronavirüs arası bitti, Süper Lig seyircisiz de olsa tüm heyecanıyla geri geldi. Özlemiştik futbolu gerçekten. Evde kaldığımız günlerde eski Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, A Milli Takım maçları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini izleye izleye tüketmişken ligimiz hızır gibi imdadımıza yetişti.

KUPA YİNE DE ASLAN'IN AĞZINDA

"Yeni normal" dönemdeki zirve yarışına, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor normal başladı. Anormallikleri yaşayan ise Galatasaray'dı. Rize'de önce kötü futbol, sonra Muslera'nın dramatik sakatlığı, Andone'nin bağlarının tekrar yırtılması, Adem'in kırmızısı, Donk'un sarısı derken belki de bir sezonda yaşanacak aksilikler tek maça sığdı. Lider ile aradaki puan farkı da 6'ya çıktı. Galatasaray'ın Trabzonspor ve Başakşehir'le daha oynayacağı maçlar var ama şampiyonluk favorisiyken durum birden şampiyonu belirleyecek takıma evrildi. Trabzonspor ile Başakşehir'den hangisi Galatasaray maçını en az hasarla atlatırsa ipi o en önde göğüsler gibi.

Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun. Bir an önce sahalara eskisinden daha sağlıklı dönmeleri dileğiyle...

135 BİN SMS!

Beşiktaş maddi sıkıntılarını hafifletmek adına uzun süredir beklettiği "Bırakmam seni" kampanyasına start verdi. Ama kampanyanın ardından ilk maçta takım, ligi çoktan bıraktığını gösterdi. Böyle önemli bir kampanya başlamışken alınacak bir galibiyetin camiada oluşturacağı olumlu etki kimsenin umurunda değil gibiydi. Tek galibiyetle 2.7 milyon TL, yani 135 bin SMS'lik bir bedel kasaya girecekken uçup gitti.

EV SAHİPLERİ ETKİLENMEDİ!

Koronavirüs salgınının ardından futbola ilk dönen büyük lig Bundesliga olmuştu. Seyircisiz maçlarda alınan sonuçlar ise deplasman takımlarına bu durumun yaradığı şeklindeydi. Ancak Türkiye'de ilk haftada benzer bir durum görülmedi. 9 maçta ev sahibi takımlar, 5 galibiyet alırken misafirler 3 galibiyet elde etti.

ÜNAL KARAMAN İMZASI

Trabzonspor'dan ani ayrılığı herkesi şok etmişti Ünal Karaman'ın. Anlam verilemeyen o gidişin ardından Karaman "komşu" Rizespor'un başına geçerken Trabzonspor, onunla tutunduğu zirve yarışına Hüseyin Çimşir ile lider olarak devam ediyor. Karaman'ın Rizespor'u önceki gün Galatasaray'ı evinde devirirken hem rakibine çok ağır bir darbe vurdu hem de eski takımı Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda önemli bir hediye sundu.

PAŞA'NIN YÜKSELİŞİ VE MALATYA'NIN ÇÖKÜŞÜ

Şampiyonluk yarışı gibi ligin alt sıralarındaki "hayat memat" mücadelesi de kaldığı yerden başladı. En kritik maçlardan birinde Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı. Lacivert-beyazlılar, böylece son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşıp derin bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 12 maça çıkarken bunların 10'u mağlubiyet oldu. En son Aralık 2019'da Beşiktaş'ı yenmişlerdi. O zamanki teknik direktörleri de Sergen Yalçın'dı!

EMRE'NİN VEDASI

Fenerbahçe, tartışmalar içinde sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirdiği altyapı koordinatörü Tahir Karapınar ile ilk maçında Kayserispor'u devirdi. Sarı-lacivertliler, geriye düşse de 2 dakika içinde bulduğu gollerle kazanırken maça damgayı vuran son 10 dakika oyuna giren Emre'ydi. 39 yaşındaki futbolcu, imza attığı galibiyetin ardından sezon sonu futbolu bırakacağını da net olarak duyurdu. Futbolcu Emre, büyük başarılara imza atarken büyük tartışmaların da odağında yer almıştı. Gözler artık bir futbol adamı olarak başta Fenerbahçe olmak üzere futbolumuza neler katacağında...

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Çaykur Rizespor

Teknik direktör: Tamer Tuna (Antalyaspor)

Futbolcu: Mame Thiam (Kasımpaşa)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)

Futbolcu: Vida (Beşiktaş)

28. HAFTANIN PROGRAMI

19 Haziran Cuma

21.00 Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği

21.00 Denizlispor - Beşiktaş

21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK

21.00 Konyaspor - Sivasspor

22 Haziran Pazartesi

21.00 Alanyaspor - Trabzonspor

21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

1.TRABZONSPOR 27 16 8 3 62 29 33 56 2.BAŞAKŞEHİR FK 27 16 8 3 52 25 27 56 3.SİVASSPOR 27 15 7 5 48 29 19 52 4.GALATASARAY 27 14 8 5 44 22 22 50 5.BEŞİKTAŞ 27 13 5 9 41 34 7 44 6.ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43 7.FENERBAHÇE 27 12 7 8 48 35 13 43 8.GÖZTEPE 27 10 7 10 32 33 -1 37 9.GAZİANTEP FK 27 8 9 10 37 42 -5 33 10.ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33 11.DENİZLİSPOR 27 8 7 12 26 35 -9 31 12.GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 7 12 35 45 -10 31 13.KASIMPAŞA 27 8 5 14 40 51 -11 29 14.ÇAYKUR RİZESPOR 27 8 4 15 28 44 -16 28 15.KONYASPOR 27 5 11 11 22 35 -13 26 16.YENİ MALATYASPOR 27 6 7 14 39 42 -3 25 17.ANKARAGÜCÜ 27 5 9 13 24 46 -22 24 18.KAYSERİSPOR 27 5 7 15 29 64 -35 22