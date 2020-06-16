Koronavirüs arası bitti, Süper Lig seyircisiz de olsa tüm heyecanıyla geri geldi. Özlemiştik futbolu gerçekten. Evde kaldığımız günlerde eski Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, A Milli Takım maçları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini izleye izleye tüketmişken ligimiz hızır gibi imdadımıza yetişti.
KUPA YİNE DE ASLAN'IN AĞZINDA
"Yeni normal" dönemdeki zirve yarışına, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor normal başladı. Anormallikleri yaşayan ise Galatasaray'dı. Rize'de önce kötü futbol, sonra Muslera'nın dramatik sakatlığı, Andone'nin bağlarının tekrar yırtılması, Adem'in kırmızısı, Donk'un sarısı derken belki de bir sezonda yaşanacak aksilikler tek maça sığdı. Lider ile aradaki puan farkı da 6'ya çıktı. Galatasaray'ın Trabzonspor ve Başakşehir'le daha oynayacağı maçlar var ama şampiyonluk favorisiyken durum birden şampiyonu belirleyecek takıma evrildi. Trabzonspor ile Başakşehir'den hangisi Galatasaray maçını en az hasarla atlatırsa ipi o en önde göğüsler gibi.
Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun. Bir an önce sahalara eskisinden daha sağlıklı dönmeleri dileğiyle...
135 BİN SMS!
Beşiktaş maddi sıkıntılarını hafifletmek adına uzun süredir beklettiği "Bırakmam seni" kampanyasına start verdi. Ama kampanyanın ardından ilk maçta takım, ligi çoktan bıraktığını gösterdi. Böyle önemli bir kampanya başlamışken alınacak bir galibiyetin camiada oluşturacağı olumlu etki kimsenin umurunda değil gibiydi. Tek galibiyetle 2.7 milyon TL, yani 135 bin SMS'lik bir bedel kasaya girecekken uçup gitti.
EV SAHİPLERİ ETKİLENMEDİ!
Koronavirüs salgınının ardından futbola ilk dönen büyük lig Bundesliga olmuştu. Seyircisiz maçlarda alınan sonuçlar ise deplasman takımlarına bu durumun yaradığı şeklindeydi. Ancak Türkiye'de ilk haftada benzer bir durum görülmedi. 9 maçta ev sahibi takımlar, 5 galibiyet alırken misafirler 3 galibiyet elde etti.
ÜNAL KARAMAN İMZASI
Trabzonspor'dan ani ayrılığı herkesi şok etmişti Ünal Karaman'ın. Anlam verilemeyen o gidişin ardından Karaman "komşu" Rizespor'un başına geçerken Trabzonspor, onunla tutunduğu zirve yarışına Hüseyin Çimşir ile lider olarak devam ediyor. Karaman'ın Rizespor'u önceki gün Galatasaray'ı evinde devirirken hem rakibine çok ağır bir darbe vurdu hem de eski takımı Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda önemli bir hediye sundu.
PAŞA'NIN YÜKSELİŞİ VE MALATYA'NIN ÇÖKÜŞÜ
Şampiyonluk yarışı gibi ligin alt sıralarındaki "hayat memat" mücadelesi de kaldığı yerden başladı. En kritik maçlardan birinde Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı. Lacivert-beyazlılar, böylece son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşıp derin bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 12 maça çıkarken bunların 10'u mağlubiyet oldu. En son Aralık 2019'da Beşiktaş'ı yenmişlerdi. O zamanki teknik direktörleri de Sergen Yalçın'dı!
EMRE'NİN VEDASI
Fenerbahçe, tartışmalar içinde sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirdiği altyapı koordinatörü Tahir Karapınar ile ilk maçında Kayserispor'u devirdi. Sarı-lacivertliler, geriye düşse de 2 dakika içinde bulduğu gollerle kazanırken maça damgayı vuran son 10 dakika oyuna giren Emre'ydi. 39 yaşındaki futbolcu, imza attığı galibiyetin ardından sezon sonu futbolu bırakacağını da net olarak duyurdu. Futbolcu Emre, büyük başarılara imza atarken büyük tartışmaların da odağında yer almıştı. Gözler artık bir futbol adamı olarak başta Fenerbahçe olmak üzere futbolumuza neler katacağında...
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Çaykur Rizespor
Teknik direktör: Tamer Tuna (Antalyaspor)
Futbolcu: Mame Thiam (Kasımpaşa)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Yeni Malatyaspor
Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)
Futbolcu: Vida (Beşiktaş)
28. HAFTANIN PROGRAMI
19 Haziran Cuma
21.00 Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği
21.00 Denizlispor - Beşiktaş
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK
21.00 Konyaspor - Sivasspor
22 Haziran Pazartesi
21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
|1.TRABZONSPOR
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|33
|56
|2.BAŞAKŞEHİR FK
|27
|16
|8
|3
|52
|25
|27
|56
|3.SİVASSPOR
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|19
|52
|4.GALATASARAY
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|22
|50
|5.BEŞİKTAŞ
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|7
|44
|6.ALANYASPOR
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|17
|43
|7.FENERBAHÇE
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|13
|43
|8.GÖZTEPE
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9.GAZİANTEP FK
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10.ANTALYASPOR
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11.DENİZLİSPOR
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13.KASIMPAŞA
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15.KONYASPOR
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16.YENİ MALATYASPOR
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|17.ANKARAGÜCÜ
|27
|5
|9
|13
|24
|46
|-22
|24
|18.KAYSERİSPOR
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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