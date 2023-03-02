Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

VAR kayıtlarının açıklandığı tartışmalı Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar, söz konusu maçtan sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

3 Mart Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın