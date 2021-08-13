Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, bu akşam başlayacak.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak.

Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

13 İLDEN 20 TAKIM

Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Altay ve Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep, Giresun'dan Giresunspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 27 ARALIK'TA, SEZON 22 MAYIS 2022'DE BİTECEK

Süper Lig'de başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.

Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek.

Uzun bir aradan sonra statların kapılarının taraftarlara açılacağı Süper Lig'de maçları, aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirenler de 180 gün süreyle statlara seyirci olarak girebilecek.

10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.

Deplasman takımlarının taraftarları müsabakaya alınmayacak.

BEŞİNCİ KEZ 20 TAKIMLA OYNANACAK

Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'de geride kalan 63 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.

3 HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Süper Lig'de bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak.

TFF'nin planlamasına göre ligde 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

DÖRT TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

BEŞ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DEVAM EDECEK

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.

Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk büyük karşılaşması, dördüncü haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak.

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, ligin 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

ÜST KLASMANDA 25 HAKEM

Süper Lig'de yeni sezon öncesi TFF Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 25 isim yer alıyor.

Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi ve ligde 366 müsabakayla en çok maç yöneten Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN 2'Sİ YABANCI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mücadele edecek 20 kulübün 18'i geçen sezonu tamamladığı teknik direktörlerle yoluna 2devam ederken, 2'si ise yeni teknik direktörlerle başarı arayacak.

Son şampiyon Beşiktaş'ın yanı sıra Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile ligin yeni ekipleri Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Fenerbahçe ile Gaziantep, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Ligde mücadele edecek 20 takımın 18'inde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 2 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Fenerbahçe, Portekizli Vitor Pereira, VavaCars Fatih Karagümrük de İtalyan Francesco Farioli yönetiminde sezona başlayacak.

MAÇLAR 20 STATTA OYNANACAK

Süper Lig'de mücadele eden 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı, 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Altay'ın Alsancak Stadı tamamlanana kadar maçlarını yapacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, 9 bin 138 kişiyle en az kapasiteli stat durumunda.

YENİ YABANCI OYUNCU KURALI

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği açıklanmıştı.

Kulüpler, A takım listesine 35 futbolcu yazdırabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)