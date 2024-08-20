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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:26
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        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları;

        Konyaspor - Galatasaray maçı Icardi'nin iptal olan golü

        VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum."

        Direnç Tonusluoğlu: "Geldim ağabey."

        VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

        Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

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        VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

        Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."

        Göztepe - Fenerbahçe maçı Romulo'nun iptal olan golü

        VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul."

        Kadir Sağlam: "Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."

        VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."

        Kadir Sağlam: "Tamam göster. Tamam."

        VAR: "Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur."

        Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Güray Vural'ın Rafa Silva'ya faulü

        VAR: "Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

        Mehmet Türkmen: "Tamam geliyorum."

        VAR: "Haydi gel."

        VAR: "İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana."

        Mehmet Türkmen: "Temas noktası."

        VAR: "Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi."

        Mehmet Türkmen: "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart."a

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