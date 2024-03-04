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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Kupa'nın saati değişti! - Futbol Haberleri

        Süper Kupa'nın saati değişti!

        TFF, 7 Nisan'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:50
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        Süper Kupa'nın saati değişti!
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        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir.

        Türkiye Futbol Federasyonu"

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