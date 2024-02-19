SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçının iptal olup olmadığına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir.

29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.