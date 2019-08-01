Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? 2019 Süper Kupa finalinin hakemi kim? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Süper Kupa final maçının hakemini açıkladı. İşte Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa final maçına dair ayrıntılar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

2019 SÜPER KUPA FİNALİNİ KİM YÖNETECEK?

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.