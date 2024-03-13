Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene 29 Aralık'ta oynanması beklenen Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı, Nisan ayında Şanlıurfa'da oynanacak. Şimdi ise milyonlarca taraftar, bilet satın almak için araştırmalara başladı. eki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...