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        Haberler Dünyadan Super Bowl'da Donald Trump'a tezahürat, Taylor Swift'e yuhalama - magazin haberleri

        Super Bowl'da Donald Trump'a tezahürat, Taylor Swift'e yuhalama

        Super Bowl'da Philadelphia Eagles taraftarlarının stadyumda Donald Trump'a tezahürat ederken, Kansas City Chiefs'i destekleyen Taylor Swift'i yuhalaması, Trump'ı mutlu etmiş görünüyor. Daha önce Taylor Swift'ten nefret ettiğini açıklayan ABD Başkanı, ünlü şarkıcının yuhalanmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medyaya taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:32
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        Trump'a tezahürat, Swift'e yuhalama
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        Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) final maçı Super Bowl'da, Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles takımları arasında oynanan heyecanlı karşılaşmanın seyircileri arasında ABD Başkanı Donald Trump da vardı. Trump, maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

        New Orleans şehrinde oynanan final maçında Eagles taraftarlarının stadyumda kendisine tezahürat ederken, Taylor Swift'i yuhalamasının ardından, Trump bu durumdan dolayı yaşadığı mutluluğu sosyal medyaya taşıdı.

        Stadyum kameraları Donald Trump'a döndüğünde alkış sesleri yükselirken, Chiefs takımında oynayan sevgilisi Travis Kelce'yi desteklemek için tribündeki yerini alan Taylor Swift, stadyum kamerasının kendisini gösterdiği anda rakip takım Eagles'ın taraftarlarınca yuhalandı.

        Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda bir TikTok hesabından yayınlanan videoyu paylaştı. Video, hem kendisine hem de pop yıldızına seyircilerin tepkilerini içeriyordu.

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        TikTok hesabında; "Trump; Super Bowl'da büyük tezahürat alırken Taylor Swift yuhalanıyor. Dünya iyileşiyor" mesajı yer alıyordu.

        Görüntüde Taylor Swift, yuhalanmasına rağmen, bu tepkilerden rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Şarkıcı, kameraya göz atmadan önce yanında ona eşlik eden Ice Spice ve diğer arkadaşlarına bakarken görüldü. Daha sonra; "Neler oluyor?" dediği anlaşıldı.

        Taylor Swift ile Donald Trump arasındaki kavga, başkanlık seçimi dönemine dayanıyor. Swift'in, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkça belirtmesinden kısa bir süre sonra Trump, Truth Social'da; "Taylor Swift'ten nefret ediyorum"paylaşımında bulunmuştu.

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        #Donald Trump
        #Taylor Swift
        #Super Bowl

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