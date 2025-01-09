SunExpress deneyimli-deneyimsiz 400 kabin memuru alımı devam ediyor
SunExpress, toplamda 400 kabin memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tecrübeli ve tecrübesiz adayların başvurabileceği pozisyon için başvuru sahipleri, şirketin belirlediği kriterlere uygun olmaları durumunda İngilizce yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarını içeren bir değerlendirme sürecine katılacak. Başvurular 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, kabin memuru olmak için aranan kriterler neler? İşte, SunExpress kabin memuru alım sürecine dair merak edilen detaylar...
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SunExpress, deneyimli ve deneyimsiz kabin memuru alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. 400 kişilik kadro için 18-40 yaş arasındaki adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, Antalya merkezli olarak görev yapacak ve üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. İşte, SunExpress kabin memuru alımına dair tüm ayrıntılar...
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SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIYOR
SunExpress, 2025 yaz sezonunda çalıştırılmak üzere 400 kabin memuru alıyor. Dönemsel bazlı iş ilanında adayların İngilizce seviye tespit sınavı, yetkinlik envanteri ve Kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçmesi gerekiyor.
Mülakat merkezi ve işe alım yapılacak üs Antalya olup, başvuru yapmak isteyenler ilanın verildiği kariyer platformları üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.
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SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahipseniz,
Deneyimli / deneyimsiz kabin memuru adayları için 18-40 (39 yaş +364 gün) yaş aralığında iseniz,
En az lise mezunu diplomasına sahipseniz,
Yurt içinde okuduysanız en az lise diploması, yurt dışında okuduysanız lise denklik belgesi ibraz edebilecekseniz,
İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyorsanız (ek dil tercih sebebidir),
Kadın adaylar için minimum 1.55 cm, Erkek adaylar için minimum 1.60 cm ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,
Dış görünüşünüze özen gösteriyor ve iyi derecede yüzme biliyorsanız.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli iseniz,
Antalya’da ikamet eden/edebilecek durumdaysanız başvurularınızı yapabilirsiniz.
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SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU İŞE ALIM SÜRECİ
1. Adım
Kriterlere uygun adaylarınen kısa sürede sms ya da e-posta yoluyla sınava davet edilmesi
100 soruluk İngilizce seviye tespit sınavı (Online)
Yetkinlik envanteri (Online)
(1.adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilir ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilir.)
2. Adım
Kurul mülakatı (45 dakika, yüz yüze gerçekleştirilecektir.)