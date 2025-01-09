SunExpress, deneyimli ve deneyimsiz kabin memuru alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. 400 kişilik kadro için 18-40 yaş arasındaki adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, Antalya merkezli olarak görev yapacak ve üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. İşte, SunExpress kabin memuru alımına dair tüm ayrıntılar...