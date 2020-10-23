SunExpress, Lufthansa anlaşmasını genişletiyor

SunExpress, Lufthansa ile devam eden ortak uçuş (codeshare) anlaşmasına kış sezonunda Frankfurt’u da ekleyeceklerini açıkladı. İki yıldır Münih’ten İzmir, Antalya ve Ankara’ya başarıyla sürdürülen ortak uçuşların ardından, Frankfurt’tan SunExpress’in Türkiye’nin bu üç önemli kentine düzenleyeceği haftalık uçuşlar da anlaşmaya dâhil edildi. Anlaşma kapsamında, operasyonu SunExpress tarafından yürütülecek olan bağlantılı uçuşlar, Lufthansa uçuş numaralarını da kapsayacak. Dolayısıyla aynı uçuş için bilet rezervasyonları, eş zamanlı olarak lufthansa.com ve havayolunun diğer tüm satış kanalları üzerinden yapılabilecek.
SunExpress CEO’su Max Kownatzki, kapsamı genişletilen anlaşma ile ilgili “Lufthansa ile başarılı ortaklığımızı önümüzdeki kış sezonunda Almanya’nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Çok sayıda cazip bağlantılı uçuşa ek olarak, Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcularımız artık Frankfurt Havalimanı Terminal 1’deki hızlı transfer ve bu terminalden sunulan bağlantılı uçuşlardan da rahatlıkla yararlanabilecek” şeklinde konuştu.
SunExpress’in Münih’ten Ankara, Antalya ve İzmir’e ortak kod paylaşımlı bağlantıları devam ederken, Frankfurt’a ortak uçuşlar ise 2020/21 kış sezonu uçuşları ile birlikte 25 Ekim’den itibaren başlayacak. Her iki havayolu şirketi de 2021 yaz sezonu için Frankfurt ve Münih kalkışlı pek çok uçuş için SunExpress ortaklığını genişletmeye hazırlandığını duyurdu.
Yeni başlayacak ortak Frankfurt uçuşlarının (kalkış destinasyonunun yerel saati ile) programı da belli oldu. Buna göre, haftada beş kez yapılacak seferler şöyle:
XQ 970 (LH 9417) ADB 12:35 - 14:00 FRA
XQ 971 (LH 9416) FRA 15:00 - 20:05 ADB
XQ 140 (LH 9595) AYT 11:00 - 12:50 FRA
XQ 141 (LH 9594) FRA 13:50 - 19:10 AYT
Her Pazartesi:
XQ 792 (LH 9589) ESB 17:10 - 18:55 FRA
XQ 793 (LH 9588) FRA 20:40 - 02:05 ESB
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