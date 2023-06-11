Suna Kan hayatını kaybetti

"KALBİMİZDE HEP YAŞAYACAK"
Haberi, sosyal medya hesabından duyuran müzisyen arkadaşı piyanist Gülsin Onay, "Suna Kan'ı kaybetmişiz... Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.
Gülsin Onay, Suna Kan hakkında, "Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Eşsiz anıları ve kayıtlarıyla kalbimizde hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.