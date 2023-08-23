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        Haberler Magazin Sümela Kültür Yolu Festivali ve Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Sümela Kültür Yolu Festivali ve Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Trabzon ve Erzurum ayağındaki Sümela Kültür Yolu Festivali ve Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:58
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        Şehitler unutulmadı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Trabzon’daki durağı Sümela Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü günü yoğun bir katılımla geride kaldı.

        Sümela Kültür Yolu’nda dün akşama konserler damga vurdu. İlk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde şef Eray İnal’ın yönetmenliğinde ve Mustafa Kemal Şimşek ve Nilgün Kızılcı solistliğinde ‘Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ konseri gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda Karadeniz’in sevilen grubu Koliva seyirciyle buluşurken, aynı saatlerde Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında; Trabzon Fuar Merkezi’nde rap müzik grubu Motive müzikseverlerle bir araya geldi. Trabzonlu müzikseverler Motive’yi izleyebilmek için konser alanını hınca hınç doldurdu. Konser alanının dışına taşan ilgi, şehirde kilometrelerce insan kuyruğu oluşturdu. Sanatçı, bugüne kadar Trabzon’daki en kalabalık seyirci rakamına ulaşan konserlerden birine imza atarken, konsere katılan 100 bin kişi hep bir ağızdan Motive’nin şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrası konuşan Motive, “Karadeniz bölgesinde ilk konserimiz, bu nedenle çevre illerden gelen dinleyicilerimiz de oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği konserde böyle bir ilgiyle karşılaşmak bizim için çok mutluluk verici. Herkese teşekkür ediyoruz” yorumunu yaptı.

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        TRABZON’A ÖZGÜ HORON VE DAMAT TRAŞI

        Sümela Kültür Yolu Festivali, gün içinde şehrin ruhuna özgün etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Ganita Amfi’de dün akşam Karadeniz ezgileri yükseldi. Geleneksel damat tıraşı ve horon gösterisi etkinliğe katılan Trabzon halkını coşturdu.

        Festivalde dün akşam ayrıca Trabzon Ayasofya Cami'sinin avlusunda ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu, sevenleriyle buluştu. Uzun bir söyleşi gerçekleştiren Hatipoğlu, seyircilerin sorularını da yanıtladı.

        Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında, sadece Trabzon’un değil, tüm Türkiye’nin kalbinde yer etmiş şehitlerimiz de anıldı. Trabzon Maçka'da teröristlerle yapılan çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile onu korumak için 41 yaşında 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz gösterildi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Erzurum’daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde de Erzurumluların yoğun ilgisine tanıklık etti.

        MEDRESE ŞEHRİNİN KÜTÜPHANECİLİK SÜRECİ GENÇLERE AKTARILDI

        Festival kapsamında, Prof. Dr. Murat Küçük Uğurlu tarafından Erzurumlu Emrah Kütüphanesi’nde “Erzurum Kütüphaneleri” söyleşisi gerçekleştirildi. Bölgede yaşanan depremler ve savaşlara rağmen günümüze ulaşan yazılı ve basılı kaynaklar hakkında bilgi veren Uğurlu, gençlerin sorularını yanıtladı. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde, kütüphaneye adını veren Erzurumlu Emrah’ın yanı sıra, İbrahim Hakkı Hazretleri ile Nefi divanlarının ve Erzurum’da üretilmiş bazı yazma eserlerin orijinal basımları ile Erzurum ve çevre illerde yaşayan yazarların eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon bulunuyor.

        ÇOÇUK ŞENLİKLERİ YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR

        Erzurum Olimpiyat Parkında her gün 16.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşen çocuk şenlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Gün boyu oyunlarla eğlenen çocuklara, öğretici tematik etkinlikler de eşlik ediyor. Bando gösterisine yoğun ilgi gösteren çocuklar, festival alanında yer alan gezici kütüphaneyi ziyaret edip, tiyatrolara da interaktif olarak katılabiliyor. Çim adam atölyesi, balık boyama ve yüz boyama atölyeleri ise Erzurumlu çocukların en sevdiği etkinlikler arasında yer alıyor.

        86 BİN KİŞİ ALİŞAN’I COŞKUYLA SEYRETTİ

        Palandöken Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü akşamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda Alişan, Erzurumlular ile buluştu. 86 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser Alişan’ın sevilen şarkılarıyla başlayıp Erzum’un yöresel şarkılarıyla son bulurken, Erzurum halkının Alişan’a olan sevgisi gözlerden kaçmadı.

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        #Sümela Kültür Yolu Festivali
        #Palandöken Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Oğlak
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