Sumak çayı nasıl yapılır?

Ekşi tadının verilmek istendiği yemeklerde sıkça kullanımı tercih edilen sumak baharatının çayı sağlık için de faydalı bir içecektir. Sumak çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir ve içilmesi önerilir. Sumak çayı hem yaprağından hem de tohumundan yapılabilir. Kişiler ise sumak çayı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sumak çayı hakkında araştırma yapılmaktadır. İşte sumak çayının bilinmeyen özellikleri.

Sumak Çayının Faydaları

Sumak çayında antioksidan oranı yüksektir. Bu yüzden zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Kötü kolesterolü kontrol eder.

Sindirim sistemini düzenlediği için mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Balgam ve öksürük problemlerine karşı iyileştirici özelliği vardır.

Regl dönemlerinde kasılmaları ve ağrıları azaltır.

C vitamini ve antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruma sağlar.

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Enfeksiyon oluşumunu engellediği için ateşli hastalıkların meydana gelmemesini sağlar.

Adet düzensizliğini düzene sokar.

Obezite ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarında uygulanan tedavilerde destekleyicidir.

Cilt sorunlarına karşı iyi gelir.

Kas ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

Yağ yakımını hızlandırdığı için kilo kaybında yardımcı olur.

İdrar yolu ile toksinlerin atılmasını sağlar.

Diş iltihaplarına iyi gelir.

Solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştiricidir.

Sumak Çayının Zararları

Sağlığa sayısız faydası bulunan sumak çayının yan etkileri de kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte sumak çayının bilinen yan etkileri:

Alerji hassasiyeti olanların tüketmemesi ya da tüketmeden önce doktora başvurması gerekmektedir.

Kullanımıyla deride kaşınma ve dökülme meydana gelebilir. Fazla tüketildiğinde hızlı kilo kaybına yol açabilir.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için riskli gebeliklerde düşüğe yol açabilir.

Farklı ilaç kullananlar dikkat etmelidir. Sumağın içerisindeki bileşenler ilaçların bileşenleri ile etkileşime girdiğinde yan etki gösterebilir.

Sumak Çayı Nasıl Yapılır?

Sumak çayının yapılışı hem hızlı hem de pratiktir. Sumak çayı hem tohumdan hem de yaprağından yapılabilir. Bu yüzden kişiler sumak yaprağı çayı faydaları ve sumak tohumu çayı faydaları hakkında farklı araştırmalar yapar. Ancak her iki çayında faydaları ve yapılı aynıdır. Ekşimsi tadı ile lezzetli de bir içecek de olan sumak çayının yapılışı ve faydaları şu şekildedir:

100 gram tohum ya da yaprak sumak için 1 litre su kullanabilirsiniz.

İlk olarak suyu ocakta kaynatın.

Su kaynadıktan sonra içerisine sumağı atın ve demlemeye bırakın.

Demledikten sonra sumak çayını süzün.

Sumak çayını gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere 2 fincan içebilirsiniz. Fazla tüketimi zarar verebilir.

Sumak tohumu ve yaprağından yapılan çaylar düzenli ve önerilen miktarda tüketildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarından kalp hastalıklarına, bağışıklık sisteminden cilt sorunlarına kadar farklı alanlarda olumlu katkı sağlar. Bunun yanı sıra iltihap ve enfeksiyon öldürücü özelliği ile sumak çayı ateşli hastalıkların meydana gelmesine ve diş eti iltihaplarının oluşmasına da engel olur. Dikkatli kullanıldığında sağlık için mucizevi etkileri bulunur.