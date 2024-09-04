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        Haberler Gündem Güncel Suluova'da kültür ve sanat festivali | Son dakika haberleri

        Suluova'da kültür ve sanat festivali 3 gün sürdü

        Amasya'nın Suluova Belediyesi tarafından ilçenin 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" 3 gün sürdü. Festival sonunda 29 çocuğu sünnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sünnet olan çocuklara da gram altın hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:23 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:24
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        Suluova'da kültür ve sanat festivali
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        Amasya'nın Suluova Belediyesi tarafından ilçenin 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

        Halk oyunları gösterisi, sünnet şöleni, uçurma şenliği, yarışmalar ve konserlerin düzenlendiği festival, 3 gün sürdü.

        Festival sonunda Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından 29 çocuğu sünnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sünnet olan çocuklara da gram altın hediye edildi.

        İlçedeki yerel ve ulusal basın mensuplarına da teşekkür plaketi verildi.

        Belediye Başkanı Uzun, 1 Eylül 1957'de ilçe statüsü kazanan Suluova'nın ilçe oluşunun 67. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, festivali tasarruf tedbirleri dolayısıyla kısa tuttukları, gelecek yıllarda daha renkli kutlayacaklarını kaydetti.

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        #yerel haberler
        #Amasya
        #suluova
        #kültür ve sanat festivali
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