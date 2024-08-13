Sultanlara yakışır bir lezzet: Sultan kebabı tarifi! Malzemeleri ve püf noktaları!
Sultanlara layık bir lezzet arıyorsanız, Sultan Kebabı tam size göre! Osmanlı mutfağının ihtişamını sofranıza taşıyan bu eşsiz yemek, hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. İşte Sultan Kebabı'nın yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları!
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Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Sultan Kebabı, her lokmada adeta tarih kokuyor. Misafirlerinizi şımartmak ya da kendinizi ödüllendirmek için ideal bir seçenek olan bu tarifi evinizde kolayca deneyebilirsiniz. İşte tarifin detayları...
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MALZEMELER
Krep İçin;
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
2,5 su bardağı + 1yemek kaşığı dolusu un
2 yumurta
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 çay kaşığı tuz
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İç Harcı İçin;
Yarım kilo dana kuşbaşı
1 adet kuru soğan
2 tane kırmızı biber
3-4 adet sivri biber
Yarım kilo mantar
2 adet domates
Yeteri kadar sıvıyağ, tuz, kekik, karabiber, pul biber
Beşamel Sos İçin;
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1 fiske tuz
Üzeri için;
Yeteri kadar kaşar peyniri
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HAZIRLANIŞI
Krep için malzemeleri karıştırma kabında iyice çırpın. Akıcı olursa un ilave edin.
Yağsız teflon tavada çok kalın olmamak şartıyla pişirin. İç harcı için tencereye etinizi koyup, az su ile pişirin.
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Et suyunu çekip de kavrulduktan sonra sıvıyağ ve doğranmış soğan ekleyin. Daha sonra yıkayıp doğradığınız mantarları ilave edin.
Mantarlar suyunu çekince biberleri katın. Çok az kavurup, baharatları ve domatesi de ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
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Bir tane krep alıp, iç harcını koyarak borcam yerleştirin. Beşamel sos için, tencereye tereyağı ve unu koyarak kavurun.
Üzerine 3 su bardağı su ilave edin. Topaklanmaması için, hızlıca çırpın.
Pişen beşamel sosu kreplerin üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini de üzerlerine serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun…
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