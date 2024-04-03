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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Sultanlar Ligi’ne 5G destekli şahin gözü teknolojisi - Teknoloji Haberleri

        Sultanlar Ligi’ne 5G destekli şahin gözü teknolojisi

        Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, FIVB ve CEV'in uluslararası voleybol maçlarında kullandığı Şahin Gözü sistemine 5G teknolojisinin entegrasyonu üzerine çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanılacak sistem, İstanbul'da 2 farklı salonda 4 takımın maçlarında uygulanacağı belirtildi. 5G destekli Şahin Gözü teknolojisi, Görüntülü Değerlendirme Sistemi'ni sıfıra yakın gecikmeyle daha ileriye taşımayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:23
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        5G destekli şahin gözü teknolojisi
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        Önde gelen telekomünikasyon ve teknoloji firmalarından Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Türkiye’de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacağını açıkladı. Sistem, lig maçlarında basit kameralarla gerçekleştirilen Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı mümkün kılacak.

        Vodafone 5G desteğinin entegrasyonu çalışmaları kapsamında Şahin Gözü uygulaması, Nisan’da başlayacak olan ve yarı finaller, finaller ile üçüncülük/dördüncülük eşleşmelerini kapsayan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde geçerli olacak. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulanacak.

        "SEYİR ZEVKİ ARTACAK"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Nisan ayında devam etmekte olan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ise şöyle konuştu:

        “Uluslararası turnuvalarda kullanılan şahin gözü (Hawk Eye) teknolojisini sponsorumuz Vodafone’un katkılarıyla Vodafone Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Bu teknoloji ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu’nun lig organizasyonunda kullanılıyor. Pazartesi günü yarı finallerin ilk ayağındaki maçlarda seyircimizle buluşturduğumuz bu teknoloji voleybolseverler tarafından çok beğenildi. Ve maç izleme deneyimini zenginleştirdi. Ülke voleybolumuzu adım adım ileriye götürecek hamleleri sadece sportif anlamda değil aynı zamanda teknolojik anlamda da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”

        4 TAKIMIN EN AZ 9 MAÇINDA SİSTEM KULLANILACAK

        Şahin Gözü teknolojisinin sunduğu istatistik ve veriler arasında; kullanılan servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi maç için önemli belirteçler yer alıyor. Teknoloji, Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni sıfıra yakın gecikmeyle daha ileriye taşımayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor.

        5G teknolojisinin gelişmiş özelliklerinin entegre edilmesi hedeflenen Şahin Gözü uygulaması, Vodafone Sultanlar Ligi Şampiyonluk Play-Off’una katılacak 4 takımın toplamda en az 9 en çok 14 maçında geçerli olacak. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu için 5G BTK izinlerini tamamlayan Vodafone, bu salonda oynanacak maçlarda Şahin Gözü teknolojisinde Vodafone 5G’den yararlanacak.

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