Sultangazi'de yıkım sırasında faciadan dönüldü
İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan iki binada hasar oluştu. Yıkım sırasında iş makinesi bitişikteki binanın duvarını yıktı. Diğer binanın ise duvarlarında çatlaklar oluştu. Çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 1
Sultangazi'de yıkım sırasında faciadan dönüldü.
- 2
Uğur Mumcu Mahallesi, 2122. Sokak'taki 4 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.
- 3
Saat 16.00 sıralarında iş makinesi bitişikteki bir binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada ise çatlaklar oluştu.
-
- 4
Hasar gören binalarda oturanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi.
- 5
Yıkımı yapan firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı. Zabıta ekipleri yıkımı durdururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.