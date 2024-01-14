Sultangazi'de oto tamirhanesinde yangın

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Yangın, saat 01.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, iş yerinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.