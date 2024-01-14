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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de oto tamirhanesinde yangın - Güncel haberler

        Sultangazi'de oto tamirhanesinde yangın

        Sultangazi'de oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan 2 otomobil ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 03:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 03:49
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        Sultangazi'de oto tamirhanesinde yangın
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        Yangın, saat 01.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, iş yerinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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