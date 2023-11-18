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        Haberler Sağlık Sultangazi'de hayat kurtaran manevra

        Sultangazi'de hayat kurtaran manevra

        Sultangazi'de kaldırımda yürürken yediği simit parçasının boğazına kaçması sonucu nefes alamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:05
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        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
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        İstanbul'da annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, simit yerken nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının boğazına kaçan simit parçasını çıkarmak için sırtına vurarak müdahale etmek istedi. Bu sırada yakındaki pastanede oturan gazeteci Engin Belli, çocuğun çırpınışlarını ve annenin yaşadığı paniği gördü. Koşarak anne ile kızının yanına gelen Belli, nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Belli'nin müdahalesinin ardından çocuğun boğazına kaçan simit parçası çıkarıldı. Çocuk normale dönerek nefes almaya başladı.

        "ÇOK MUTLU OLDUM"

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları anlatan Engin Belli, "Bir arkadaşımı beklemek için pastaneye gitmiştim. Normalde randevularıma ya zamanında giderim ya da biraz geç kalırım. O gün yarım saat önce arkadaşımla buluşacağım yere gittim. İyi ki de gitmişim. Tam cam kenarında oturuyordum. Kapının önünde anne ve kızını fark ettim. Kız nefes alamıyordu, ağzından salyalar akıyordu, annesi sırtına vuruyordu ve nefes almaya çalışıyordu. Hemen yerimden fırladım ve ilgili metodu uyguladım. Bu metod sayesinde ağzından 2 santimetre büyüklüğünde simit parçası çıktı ve çocuk rahat nefes almaya başladı. Özel ilgiye muhtaç engelli bir çocuktu. Nefes aldıktan sonra annesiyle birlikte yanımızdan ayrıldılar. Annesi bana teşekkür etti. Bende çok mutlu oldum. Bu metodu daha önce uygulamadım ama bir dönem yurt dışında kalmıştım. O dönem herhangi birimizin başına gelirse diye bu metodu araştırmıştım. Bunu öğrenerek bir faydam olur diye düşünmüştüm. Kısmet bu güneymiş, engelli çocuğumuzu kurtardık. Herkesi bu metodu öğrenmeye davet ediyorum. Bunu öğrenerek insanların hayatını kurtarabilir, benim gibi bunun mutluluğunu yaşarsınız" dedi.

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