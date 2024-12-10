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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi Belediyesi'nden 'boğaz turu' iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        Sultangazi Belediyesi'nden 'boğaz turu' iddialarına yanıt

        Sultangazi Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:56
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        Sultangazi Belediyesi'nden 'boğaz turu' iddialarına yanıt
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        Sultangazi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu haberlere göre, ihalenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılan tek bir gezi organizasyonu gibi gösterildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Halbuki bu satın alma hizmeti, 1500 kişilik boğaz turu olup, teknede yemek ve katılımcı öğretmenler için hediye deri cüzdan da ihale kapsamında yer almaktadır. İhalenin tam kapsamı göz önüne alındığında mevcut şartlarda en ekonomik koşullarda bu hizmetin satın alındığı açıkça görülmektedir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz."

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Sultangazi Belediyesi olarak, halkımıza altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spora kadar her alanda hizmet götürmeye gayret ederken, kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetle hareket ettiğimizin de altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Sultangazi Belediyesi
        #istanbul
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