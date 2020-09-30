Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay, bilim ve teknolojinin yapay zekaya doğru hızla ilerlediği dünyada, yenilikçi, girişimci çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi, nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla 2019'da İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle ilçede 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezini hizmete açtıklarını anımsattı.

Kubilay, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online eğitimin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize ilçemizde kurduğumuz 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerinin kapılarını açtık. Bunun yanında ilçemizdeki 27 okulumuzda daha EBA Destek Noktalarını hızlı bir şekilde oluşturduk. İlçemizde şu anda 33 okulumuzda EBA Destek Noktaları öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

İlçede öğrencilerin kullanımına açtıkları 33 EBA Destek Noktasında temizlik, maske ve mesafe konusundaki tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Kubilay, öğrencilerin bu noktalara gelip online derslerini rahatlıkla takip edebileceklerini, akıllarına takılan soruları merkezlerde görevli öğretmenlere sorabileceklerini kaydetti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, EBA Destek Noktalarının oluşturulmasına destek veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yanı sıra il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ilgili okul müdürlüklerine teşekkürlerini sundu.