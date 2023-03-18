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Sultanbeyli'de kaza sonrasında taraflar birbirine girdi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı kazada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Giriş: 18.03.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sultanbeyli'de kaza sonrasında taraflar birbirine girdi
Kaza sonrası yumruklu kavga
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DHA

İstanbul Sultanbeyli'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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