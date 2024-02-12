Sultan Kösen, 15'inci yılda da ünvanını korudu

Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500'ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı.