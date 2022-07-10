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Sultan filmi konusu nedir ve ne zaman çekildi? Sultan filmi oyuncuları kimler?

Başrollerini Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın paylaştığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Türkan filmi, bugün izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Sultan filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

10.07.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Sultan filmi konusu nedir ve ne zaman çekildi? Sultan filmi oyuncuları kimler?

Sultan filmi günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. İşte filmin konusu, oyuncuları ve daha fazlası...

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sultan, çocukları ile gecekondu mahallesinde yaşayan dul bir kadının hikayesini anlatıyor. Dört çocuğu ile birlikte bir gecekondu semtinde yaşayan Sultan evlere temizliğe giderek geçimini sağlar. Tek başına çocuklarına bakmaya çalışan dul kadın gönlünü bir minibüs şoförü olan Kenan'a kaptırır. Kenan mahallenin muhtarının oğludur. Kurnaz bir adam olan Muhtar, çevre yolu yapımı olduğunu öğrendiğince gözünü üzerinde gecekondu bulunan arsalara diker. Yıllar önce kendi sattığı arsaların değeri artacağından onları ucuz paralarla alıp gecekonducuları evlerinden çıkarır. Semt sakinleri kendilerini kapının önüne koyan muhtara karşı direnişe geçer. Evini kurtarmaya çalışan Sultan'ın bu süreçteki en büyük destekçisi Kemal'dir. Genç adam sevdiği kadınla birlikte babasına karşı direnişe katılır.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Türkan Şoray – Sultan
Bulut Aras – Kemal
Adile Naşit – Ebe Hatice
Şener Şen – Bakkal Bahtiyar
İhsan Yüce – Muhtar

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