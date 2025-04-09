Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet iddiasına yalanlama

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BASIN AÇIKLAMASI Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiası doğru değildir.



Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrenci mescitte bulunduğu sırada kendisini… pic.twitter.com/HnXzHLK0wg — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 9, 2025

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrencinin mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaraladığı, hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrenciler yaşanan olayı farklı yorumlamış ve eylem düzenlemiştir. Öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."