İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.